Kloop tregon 6 skuadrat që ndjek në kohën e lirë

Shtuar më 26/04/2019, ora 20:39

Trajneri i Liverpool-it , Jurgen Klopp , ka zbuluar skuadrat e futbollit që ai ndjek në kohën e lirë. I pyetur nga gazetarët nëse ai kishte kohë për të parë ndeshje futbolli me përjashtim të atyre të Liverpool-it , gjermani ka pranuar se janë disa klube që e tërheqin atë si tifoz neutral. Klopp ka thënë se skuadrat që ai ndjek me dëshirë kur ka mundësi janë dy ish-klubet e tij, dy rivalë të Premier League, dhe rivalët e Liverpool-it në gjysmëfinalet e Champions League."Sa herë që kam kohë, më pëlqen të shikoj ndeshjet e Dortmund-it, skuadër me të cilën kam akoma kontakte. Më pas janë tri skuadra të tjera: Man City, Barcelona dhe Tottenham. Më pëlqen të shoh ndeshjet e tyre"."Më pëlqen të shikoj edhe ndeshjet e Werder Bremen dhe Mainz. Edhe me këta të fundit kam akoma kontakte. Mendoj se mënyra si luajnë nën drejtimin e Sandro Schwartz është mbresëlënëse", ka thënë Klopp . /albeu.com/