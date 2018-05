Klopp fton Keitan në finalen e Champions League kundër Real Madridit

Shtuar më 07/05/2018, ora 23:20

Jurgen Klopp e ka ftuar lojtarin tashmë të blerë të Liverpoolit Naby Keita për finalen e Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit Keita pritet që të kalojë tek skuadra e Premier Leagues në fund të sezonit pasi do të luaj në "Anfield Road".“Ta sjellim atë në dhomën tonë të darkës dhe ti themi: djem, ai do të luaj për ne sezonin e ardhshëm!’ nuk do të thotë diçka e madhe. Nuk është problemi i im kryesorë, por do të mendojë për të”, tha fillimisht Klopp “Nuk mendojë për gjëra të këtilla, por nëse Naby e lexon këtë dhe ai dëshiron të vije me ne në finale, ai është i ftuar ”, deklaroi Klopp . /albeu.com/