Klopp jep lajmin e madh për Xherdan Shaqirin

Shtuar më 28/07/2019, ora 21:49

Naby Keita dhe Xherdan Shaqiri janë kthyer nga dëmtimi dhe do të jenë gati për kampin trajnues në Evian.Jurgen Klopp tha se dyshja do të jetë gati për ndeshjen miqësore të së mërkurës kundër Lyonit në Gjenevë.“Shaqiri dhe Keita gjithashtu, ata kanë trajnuar një sesion me ne“, tha Klopp për ‘Liverpoolfc.com’ pas takimit të së dielës me Napolin në Edinburg.“Ata nuk janë këtu, por ata do të vijnë nesër . Ata do të vijnë nesër dhe shpresojmë se do të jetë një hap më tej“.“Shpresojmë se ata mund të luajnë disa minuta të mërkurën“, tha ndër të tjerash trajneri gjerman.