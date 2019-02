Klopp me dhimbje koke, dy lojtarët e Liverpoolit nuk stërviten me skuadrën

Shtuar më 18/02/2019, ora 17:20

Liverpool do të përballet me Bayern Munich nesër në mbrëmje për 1/16 e UEFA Champions League.Sot klubi anglez ka kryer stërvitjen e përditshme që të jenë në formë të mirë për ndeshjen e nesërme.Por 2 lojtarët kryesorë të Kloppit: Dejan Lovren dhe Roberto Firmino nuk kanë trajnuar me skuadrën Gjithsesi gjithçka do të vlerësohet nesër para sfidës në "Anfield Road". /albeu.com/