Klopp për Salahun: Nuk do shënoj në çdo ndeshje

Shtuar më 06/05/2018, ora 23:55

Jurgen Klopp ka thënë se nuk është i shqetësuar për paraqitjen zhgënjyese të Mohamed Salah në Chelsea sonte duke thënë se anësori egjiptian është duke vuajtur prej kalljes së muskujve “Është krejtësisht normale për një sulmues sikurse ai”, tha Klopp Normalisht ai është duke u takuar me skuadra shumë fizike dhe sot normalisht se nuk shkoj gjithçka mirë për të”.“Ai do të shënoi përsëri por sot nuk pati hapësirë. Kjo është e tëra. Ai ka edhe probleme me djegie të muskujve kështu që ne duhet të përballemi edhe me këtë problem”, deklaroi Klopp . /albeu.com/