Klopp prezanton listën për Kupën e Botës, cfarë vendimi është marrë për Shaqirin

Shtuar më 05/12/2019, ora 11:38

Liverpool do të udhëtoj në Katar për Kupën e Botës për Klube që do të zhvillohet nga 11-21 dhjetor.Jurgen Klopp ka zgjedhur listën prej 23 lojtarëve që do të udhëtojnë në lindjen e mesme.Xherdan Shaqiri do të udhëtoj me skuadrën për të kërkuar titullin e dytë Botëror, pasi e ka fituar një herë me Bayernin në vitin 2013.Kjo është lisat e Liverpoolit për dy ndeshjet që do t’i zhvilloj në Katar : Alisson, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Jones, Alexander-Arnold, Elliott, Williams.Liverpooli njëkohësisht do të luaj edhe në Kupën EFL, ku do të paraqitet me skuadrën e re të drejtuar nga Neil Critchley.