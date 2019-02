Klopp: Shaqiri mund të luaj kundër Bayern Munich

Shtuar më 18/02/2019, ora 19:00

Jurgen Klopp ka folur për gjendjen e Dejan Lovren, Xherdan Shaqiri dhe Georginio Wijnaldum para përballjes në Champions League me Bayern Munich.“Nuk e di 100%. Është e hëne dhe ne do të luajmë të martën, kështu që deri nesër besoj se do të qartësohen më shumë gjërat”, u shpreh Klopp kur u pyet për gjendjen e ekipit.“Gini është stërvitur mirë dhe është në rregull. Shaqiri ka punuar shumë, kështu që do të shohim”.“Për Dejanin duhet të presim minutë pas minute dhe të shohim nëse ka shanse apo jo”, deklaroi Klopp . /albeu.com/