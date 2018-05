Klopp takohet me Fekir, gjithçka drejt mbylljes

Shtuar më 09/05/2018, ora 10:57

Jurgen Klopp është takuar së fundmi me yllin e Lyonit, Nabil Fekir Ata po përgatiten për një transferim që kap shifrën e 70 milionë euro. Sipas gazetarit të Canal Plus, Romain Collet-Gaudin përfaqësuesi francez do të kalojë në “Anfield” para sezonit 2018-19.Chlsea ka qenë një tjetër i interesuar për Fekir . /albeu.com/