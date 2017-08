Klopp tregon favoritin në Premierligë

Shtuar më 10/08/2017, ora 21:18

Jurgen Klopp beson se Manchester City është favorit për të triumfuar në Premierligë sezonin 2017/18.Trajneri i Lioverpooli ka folur me superlativa për Manchester Cityn për punën që po bënë në transferimin e lojtarëve dhe është i bindur se ata do të jenë favorit ët kryesor për të triumfuar në Premierligë në sezonin 2017/18. City duhet të jetë favorit . Ata bën disa ndeshje fantastike sezonin e kaluar dhe kishin vetëm disa probleme të vogla, kështu që nuk ka dyshimi, ata janë favorit ”, tha Klopp City është skuadër sulmuese dhe sezonin e kaluar veçse kishin skuadër të fuqishme, derisa me blerje të reja vetëm sa janë forcuar. Kanë transferuar disa mbrojtës që do të jetë interesant për t’i parë”, shtoi ai. /albeu.com/