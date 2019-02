Klopp tregon se kush do të luaj në mbrojtje kundër Bayern Munich

Shtuar më 18/02/2019, ora 19:15

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp , nuk e ka përjashtuar mundësinë që ta përdorë Fabinhon si qendërmbrojtës të martën kundër Munich në Ligën e Kampionëve, raporton Gazeta Express.“Redsat” do të jenë pa të suspenduarin, Virgil van Dijk, kurse Joe Gomez ka kohë që është i dëmtuar, derisa Dejan Lovren po lufton me kohën që të rikuperohet nga tërheqja muskulore, çka do të thotë se Kloppi ka vetëm një mbrojtës tipik të gatshëm 100% për nesër, ai është Joel Matip.“Nëse Fabinho luan në atë pozitë kundër Munich , nuk do të jetë aspak punë e lehtë”, tha Klopp në konferencë para ndeshjes.“Por, ne nuk duhet të lëmë vijën e fundit të vetëm kundër Bayernit. Kështu që gjithçka varet se si mbrohemi si ekip ”.“Kemi përball një ekip të shpejtë, me teknik, me eksperiencë, kështu që duhet të luajmë si një ekip për të pasur sukses”. /albeu.com/