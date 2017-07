Klopp zhgënjen keq Juventusin

Shtuar më 24/07/2017, ora 19:42

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp e ka bërë të qartë se Emre Can është lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën e tij dhe nuk do të largohet gjatë kësaj vere.Mesfushori gjerman kërkohej me ngulm nga Juventus, e cila skuadër kishte përgatitur ofertë prej 25 milionë eurosh. Emre Can? Jemi në bisedime me të dhe shumë shpejtë do të rinovojë kontratën dhe do të qëndroj. Unë e dua në skuadër . Është shumë i rëndësishëm ”, tha Klopp . /albeu.com/