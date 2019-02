Klubet evropiane kërkojnë me çdo kusht mbrojtësin e Ajaxit

Shtuar më 04/02/2019, ora 16:01

Matthijs de Ligt, është një nga lojtarët më të talentuar dhe me një cilësi të jashtëzakonshme në qëndrën e mbrojtjes.Lojtari i Ajaxit pret një ofertë nga Barcelona, pasi dëshira e tij është të luajë në Spanjë, krah shokut të tij të ngushtë Frenkie de Jong Ky i fundit u bë pjesë e Barcelonës, këtë merkato për shumën e 86 milionë eurove të përfshira dhe bonuset.Të gjitha skuadrat e kërkojnë lojtarin, por ai pret ofertën e katalanasve për të ikur nga Ajaksi.Pritet të shohim, nëse do ekipi blaugrana do të japë shumën e madhe që kërkon Ajaxi, që i përafron asaj të de Jong . /albeu.com/