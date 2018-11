Klubi rumun mund ta gjobitet rëndë pë transferimin e mesfushorit shqiptar

Shtuar më 29/11/2018, ora 20:00

Transferimi gjatë kësaj vere i mesfushorit të Kombëtares, Kamer Qakës tek Steaua e Bukureshtit duket se nuk ka shkuar siç duhet. Është gazeta Sporturilor, e cila së fundmi ka zbuluar dokumente që mund të rrezikojnë një gjobë të majme për klubin nga ku u shit, Poli Iasi. Prosport Invest SRL, me bazë në Moldavi, nënshkoi në 10 nëntor të 2017-ës, një marrëveshje ku do të gjente klubet e gatshme për të blerë mesfushorin. Në një nga pikat e kësaj marrëveshje, kompania Prosport Invest SRL thuhet se do të mbajë 25% të shumës nëse Qaka do të shitej tek Steaua Diçka e tillë është e ndaluar në rregulloret e FIFA-s, dhe klube të tjera si Benfika, Sportingu apo Rajo Vajekano e kanë pësuar më parë nga kjo praktikë, duke përfshirë palë të treta në transferimet e lojtarëve. Gjoba për një rast të tillë mund të shkojë deri në 500 mijë euro për Poli Iasin.