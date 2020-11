U dënua nga gjykata, Kobina drejt largimit nga bardheblutë

Shtuar më 10/11/2020, ora 18:34

Vinful Kobina është kthyer në personazhin më të përfolur të Kategorisë Suepriore në kohët e fundit për shkak të cështjes së pasaportës dhe dokumentave të falsifikuar, që i sollën edhe një denim nga gjykata.Por pavarësisht se presidenti Tiranës , Refik Halili, ka deklaruar se dëshiron të mbajë lojtarin deri në fund të karriës, ndaj ka mbështetur pajisjen e tij me pasaportë shqiptare, palët po bëhen gati t’i japin lamtumirën njëra-tjetrës.Mediat në Ganë insistojnë se anësori do të largohet këtë javë nga kryeqyteti shqiptar për të bërë vizitat mjekësore dhe testimet e rastit me një klube tjetër, para se të finalizojë marrveshjen për transferimin e tij përfundimtar në një kampionat më të mirë se ai shqiptar , ose të paktën më fitimprurës financiarisht.Të njëjtat burime theksojnë se klubi në fjalë ka kërkuar prej kohësh Kobina , por ka vendosur vetëm tani të konkretizojë marrëveshjen, Kobina pritet të pajiset me dokumentacionin përkatës për të lejuar udhëtimin nga Shqipëria gjatë ditës së mërkurë.Tani mbetet të mësohet vetëm emri i skuadrës që kërkon me ngulm anësorin e Tiranës , i cili ka qenë vendimtar në vitin e titullit kampion duke shënuar shumë gola me peshë në rrugëtimin e bardhebluve drejt trofeut.