Koeman tregon bisedën me Messin: U tregova i sinqertë, nuk e ndryshoja dot

Shtuar më 10/11/2020, ora 21:19

Trajneri i Barcelonës, Ronald Koeaman, ka dhënë një intervistë për Sport ku et dhe për sulmuesin Lionel Messin.Ai ka dalë hapur dhe ka theksuar se argjentinasi ia ka demostruar se është më i miri në botë.“Kur erdha më thanë se Messi nuk ishte i lumtur. Ne folëm në shtëpinë e tij. Ai më shpjegoi arsyet dhe unë isha i ndershëm. I thashë se e vetmja gjë që mund të ndryshoja është futbolli, sistemi i lojës, pozicioni në fushën e lojës dhe rëndësinë e tij në skuadër. Problemet që kishte me klubin nuk mund t’i ndryshoja “. Messi më ka treguar se është një persona që do të tojë, të jetë më i miri dhe të vazhdojë të jetë më i miri , dhe pse ka patur probleme me klubin”, – tha ai.Numri një i stolit foli dhe në lidhje me Griezmann.“Ai po punon mirë, pavarësisht se e ka thënë vetë se ka nevojë të përmirësohet. Lojtarët kanë momentet e tyre të vështira dhe ne mund ta ndihmojë të tregojë më të mirën, por në fund është gjithmonë në duart e tyre”, – tha Koeman.