Kombëtarja e futsallës i nis me humbje eliminatoret, braziliani gabon nga penalltia

Shtuar më 08/04/2017, ora 17:27

Kombëtarja shqiptare e futbollit të sallës i ka nisur me humbje kualifikueset e Kampionatit Europian “Slloveni 2018”. Kuqezinjtë janë mundur 4-3 nga Hungaria në takimin hapës të Grupit B.Skuadra e drejtuar nga Erind Resuli u gjend në disavantazh që në minutën e 6-të, por më pas me Halim Selmanajn barazoi gjithçka pas 3 minutash.Hungarezët kaluan sërish përpara me Rikard David në minutën 19-të, ndërkohë që goli i barazimit u shënua nga Mentor Mejzini, ndërkohë që më parë braziliani shqiptar, Duio humbi një penallti. Hungaria gjeti sërish avantazhin me Zoltan Droth në minutën 31-të, por përfaqësuesja barzzoi sërish me Rej Karajan. Goli i Norbert Horvath më pas do të vuloste ndeshjen e parë.Me këtë fitore Hungaria merr kryesimin e grupit, në pritje të rezultatit të përballjes mes Azerbajxhanit vendas dhe Bosnjë-Hercegovinës.Ndeshja e dytë për kuqezinjtë do të jetë kundër azerëve të dielën në orën 16:30, për ta mbyllur të martën, ora 15:30 ndaj Bosnjës.