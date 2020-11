Komentatori shpërthen pas fitores, të gjithë të dëgjojnë himnin maqedonas (VIDEO)

Shtuar më 13/11/2020, ora 13:34

Maqedonia e Veriut mori një fitore të madhe dje ndaj Gjeorgjisë me shifrat 1-0 dhe u kualifikua në Kampionatin Europian . Padyshim festë e madhe në vendin fqinj dhe gëzimin nuk kanë si ta shmangin as komentatorët e ndeshjes.Ata kanë shpërthyer dje në festë dhe këtë triumf e përfshijnë edhe me patriotizmin. Ata e quajnë si një çlirim të madh në një kohë shumë të vështirë kur elementet kryesore të një kombi po u mohohen dhe hidhen poshtë.“Shijoje Maqedoni, jemi në Kampionatin Europian . Futbolli po shijon të njëjtin sukses që hendbolli, basketbolli dhe volejbolli ka arritur. Në këtë kohë të vështirë kur nacionaliteti, gjuha, gjeni dhe emri ynë nuk njihen dhe hidhen poshtë, ne futemi mes më të mirëve të Europës.Ata të cilëve në i mësuam shkrim e këndim do të presin të na shohin ne në qershor. Ata do të nderojnë kombëtaren tonë duke dëgjuar himnin tonë.Ky është një mesazh nga çdo ortodoks, të krishterë, maqedonas, shqiptar apo turk, që luan për këtë kombëtare që vendi ynë të mbahet dhe mbrohet nga liderët. Kjo është një fitore që sjell lumturi në shpirt”, ishin fjalët e komentatorit pas triumfit historik.