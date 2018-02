Kompany: Të luash nën urdhërat e Guardiolas është sikur të studiosh në universitet

Vincent Kompany mendon se të luash nën urdhrat e Pep Guardiolas në Manchetser City është ngjashëm si të studiosh në universitet për shkak të përgatitjeve në detaje që ai i bën me lojtarët para çdo ndeshjeje. Kompany , i cili sapo e ka marrë diplomën e masterit për Business Administration në Universitetin e Biznesit në Manchester, e ka lartësuar trajnerin e vet.“Mendoj se mënyra më e mirë që ai është përshkruar ndonjëherë është i palëkundshëm dhe i fortë. Ai kurrë nuk ndihet i kënaqur dhe jam i sigurt se edhe sot [e hënë] ai do ta harrojë këtë [fitoren në Kupë] dhe fokusohet në ndeshjen e radhës”, ka thënë Company për TalkSPORT.“Ajo që ai të mëson janë njohurit e mëdha që ai i posedon. Ai është tepër i mirë në dhënien e mesazhit. Të punosh me të është sikur të studiosh për 10 vjet, e krahasoj me shkuarjen në universitet . Këtë nivel ka. Kurrë nuk pushojmë së mësuari, asnjë ditë”, ka përfunduar ai. /albeu.com/