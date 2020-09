Koronavirusi prek Berlusconin, 83-vjeçari nuk i trembet

Shtuar më 02/09/2020, ora 20:55

Silvio Berlusconi, pozitiv me Koronavirus. Lajmi i u njoftua nga mjeku personal i ish-kryeministrit të Italisë dhe ish-presidentit të Milanit, Alberto Zangrillo:"Ai është asimptomatik dhe në izolim shtëpiak. Ky kontroll ishte planifikuar duke marrë parasysh qëndrimin e tij të fundit në Sardenjë ".Ndërsa Forca Italia informon: "Presidenti vazhdon të punojë në rezidencën e tij në Arcore , ku do të kalojë periudhën izolimit . Ai do të vazhdojë, në çdo rast, të mbështesë kandidatët e "Forza Italia ” dhe qendrës së djathtë" në zgjedhjet rajonale dhe administrative, me intervista të përditshme në gazeta, në televizion dhe në rrjetet sociale".