Kovac: Kane është sensacional dhe mund ti bëjë të gjitha

Shtuar më 30/09/2019, ora 20:35

“Kanë është sensacional dhe mund ti bëjë të gjitha”, ka thënë Kovac për yllin e Tottenhamit për të cilin thotë se është i mirë po aq sa LewandowskiTrajneri i Bayern Munich ka thënë se skuadra e tij do ti kushtojë një vëmendje speciale sulmuesit të Spurs kur këto dy skuadra do të përballen të martën në Ligën e Kampionëve.Trajneri Niko Kova e ka lavdëruar Harry Kane duke thënë se ai është i barabartë me Robert Lewandowskin para se skuadra e tij të udhëtoj në Londër për një përballje në Udhëtim në Ligën e Kampionëve kundër Tottenham.Kampionët e Bundesligas, Bayern e filluan kampanjën e tyre këtë sezon me një fitore modeste kundër Crvena Zvezdës me rezultat 3-0 në kuadër të Grupit B, derisa Spurs barazuan në Greqi kundër Olympiacos.s“Kualiteti i tij në Premier Ligë dhe për Kombëtaren e Anglisë flasin vetvetiu”, tha Kovac në një konferencë për media.“Ai është sensacional dhe ai mund të bëj gjithçka. Ai di të jetë i mirë edhe me top, edhe me kokë. Nuk ka asgjë që një sulmues i kompletuar bën. Ai është një sulmues shumë e fortë”, ka thënë Kovac