Kriminale në derbi: Hapën gropa dhe i mbushën me fishekzjarre të fuqishëm për të dëmtuar kundërshtarët

Shtuar më 30/09/2019, ora 10:52

E paprecedentë, skandaloze dhe kriminale ajo që ka ndodhur dje në stadiumin “Selman Stërmasi”.Sipas “Panorama Sport”, është vetë policia e shtetit që konfirmon një plan djallëzor të disa tifozëve që mund të shkaktonte edhe viktima gjatë derbit, teksa afër sektorit ku qëndronin ultrasit e Partizanit ishin hapur tre gropa dhe kishin bërë gati një sulm me fishekzjarrë për të goditur tifozët e kuqKjo tregon edhe një herë se masat e marra për derbin kanë lënë për të dëshiruar nga të gjithë përgjegjësit për organizimin e ndeshjes, prandaj dhe ndodhi ai incident i turpshëm.Janë shpallur në kërkim dhe dy shtetas për veprat penale për “Mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë”, “Shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe radioaktive” “Dëmtime të tjera me dashje”, “Prishja e qetësisë publike”, të cilët gjatë zhvillimit të ndeshjes janë konfliktuar me tifozët Gjithashtu dyshohet se këta dy shtetas, gjatë natës, përballë tribunës ku ishin ulur, kishin hapur tre gropa , të cilat i kishin mbushur me një sasi lënde piroteknike me menkanizëm me ndezje elektrike.Materialet procedurale iu referuan për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.