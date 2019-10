Formacionet e mundshme, Tottenham-Bayern Munich, gjermanët pa 3 titullarë (FOTO LAJM)

Shtuar më 01/10/2019, ora 10:28

Sot në mbëmje do të luhet supersfida e mbrëmjes me Tootenhamit dhe Bayern Munich Skuadra e Pochettinos vjen në këtë përballje pas barazimit 2-2 në transfertë me Olympiakos, ndërsa bavarezët vijnë pas triumfit ndaj Cervea Zvezdas.Ndërkohë vendasit vijnë pa mungesa, ndërsa për miqtë mungojnë Perisic, Hernandez, dhe Goretzka. /albeu.com/