Kukësi "paqe" me Vllazninë, Partizani shkëputet në krye

Shtuar më 09/04/2017, ora 17:54

Kukësi nuk ka mundur që të shkojë më shumë se një barazim pa gola ndaj Vllaznisë duke i dhënë mundësinë Partizanit që të shkëputet me dy pikë në krye të renditjes së Kategorisë Superiore.Skuadra verlindore pati shumë shanse shënimi, madje gjeti dhe golin me Pejic, por arbitri anësor ndal festën e vendasve duke e kapur në pozicion jashtë loje sulmuesin kroat.Bakaj pati një mundësi të mirë për Vllazninë, ndërkohë që Ylli Shameti shpërdoroi një shans të art me kokë në pjesën e dytë./albeu.com/