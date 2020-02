Kukësi-Tirana, Egbo flet në prag të supersfidës

Pas Shpëtim Duros nga kampi i Kukësit, në konferencë për shtyp doli edhe trajneri i Tiranës Emanuel Ebgo, i cili komentoi situatën brenda bardhebluve në prag të supersfidës ndaj verilindorëve, e planifikuar për nesër pasdite.Tekniku i klubit kryeqytetas mohoi të jetë ndikuar nga deklaratat e presidentit dhe foli pak për kundërshtarin, duke theksuar se më së tepër mi mendon për skuadrën e tij dhe atë që ajo do të japë në fushë.Keni një ndeshje direkte me Kukësin dhe tifozët presin fitoren…Tifozët janë tifozë, ndërsa ne jemi sportistë. Nuk duhet të mendojmë si tifozë, por duhet të futemi në fushë dhe të japim 100% nga vetja. Të treja rezultatet janë brenda. Do tentojmë të japim maksimumin dhe shpresojmë në fund të marrim atë që duam.Gjendja gripale ka prekur skuadrën. A do të rikuperohen lojtarët e tjerë, pasi Ngo’o ishte disi më mirë?Edhe tre të tjerët kanë bërë pak vrapim sot dhe mendoj që nesër ata do jenë gati për ndeshjen.Çfarë ka Tirana më shumë se Kukësi?Kemi strategjinë tonë, duhet të kemi atë grintë, durim, mosdorëzim, sakrificë. Atë duhet të bëj ekipi im. Nuk e di çfarë ka kundërshtari, pasi flas për ekipin tim.Ku keni planifikuar ta godisni Kukësin Ne e dimë si skuadër se çfarë do të bëjmë. Nuk kam për të nxjerrë strategjinë time për nesër , ajo do duket në fushë.A jeni vënë nën presion nga deklaratat e presidentit?Nuk ka asnjë presion, pasi u takuam dhe u sqaruam. Ai ka reaguar pas ndeshjes, e kuptoj çfarë ka thënë. Ai nuk është se ka folur keq. Është çdo gjë brenda familjes, nuk ka asnjë presion dhe asnjë problem.Fillimisht Kukësi dhe më pas Partizani. A është kjo javë vendimtare për sezonin?Kemi ndeshje me Kukësin , pastaj do flasim për ekipin tjetër. Nuk e di fare me kë e kam ndeshjen tjetër, ndaj kur të mbarojmë këtë me Kukësin , do shohim kalendarin dhe do të përgatitemi.Kritikat e presidentit do ndikojnë në formacion?Nuk kam parë asnjë kritikë nga ato që ka thënë presidenti. Jemi të qetë duke filluar nga presidenti deri të punëtori i fushës. Në fund të kampionatit do të bëjmë llogaritë tona.Nëntë fitore radhazi dhe një barazim, a janë një motivim ekstra për Tiranën?Normalisht, që janë të njëjtët lojtarë që kanë marrë këto rezultate dhe kjo ka bërë të rriten uniteti, harmonia, vetëbesimi dhe uria. Ekipi ka krijuar një identitet që edhe barazimin e quan një rezultat jo të mirë. Kam besim te grupi dhe çdo lojtar që futet kam besim se do japë maksimumin. Me ndihmën e Zotit do marrim atë që meritojmë.Kë do i hiqnit Kukësit?Nuk dua të përmend emra fare. Unë si trajneri i Tiranës flas për ekipin tim.A ju ndërhyn Halili në formacion?Jo.