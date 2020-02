Kukësi-Tirana, publikohet çmimet e biletave në stadiumin "Air Albania"

Shtuar më 17/02/2020, ora 17:22

Klubi i Kukësit ka njoftuar se nga dita e nesërme do të nisë shitja e biletave për ndeshjen ndaj Tiranës, që do të zhvillohet ditën e premte në orën 18:00, në stadiumin “Air Albania ”.Ndryshe nga herët e tjera, biletat do të shiten në Kukës e Kamëz. Për sa iu përket çmimeve të biletave , ato variojnë nga 500 lekë të rinj deri në 3000 lekë të rinj.Njoftim i klubit!Nga dita e nesërme, do të nisë shitja e biletave për ndeshjen që skuadra jonë luan kundër Tiranës në stadiumin "Air Albania ", në datën 21 shkurt, ora 18:00. Biletat do të shiten edhe në Kukës e Kamëz dhe për pikat e shitjes do të ketë një njoftim të dytë!Çmimet e biletave janë këto:W104 - 3000 lekë (përfshirë edhe katering)W101, W102, W103, W105, W106, W107 - 2000 lekëE1, E2, E3 - 1000 lekëN1, N2, N3, S1, S2, V1 - 500 lekë- Tifozeria mike do të akomodohet në tribunat W105, W106, W107 dhe S1, S2, V1 (Tribuna "Vasillaq Zëri") Biletat mund t'i blini në këto pika: Dyqani i FSHF, rruga e Elbasanit. 9:00 - 19:00 Dyqani te stadiumi Selman Stermasi. 9:00 - 18:00 Dyqani te 9-katëshet, ngjitur me Neptun! 8:00 - 21:00- "All In One ltd" Godina 14-15, Ish Fusha e Aviacionit Civil. 9:00 - 20:00