Kukësi akord me ish-lojtarin e Milanit

Shtuar më 26/12/2016, ora 13:42

Kukësi e ka seriozisht për titullin kampion në këtë sezon dhe kjo duket edhe nga puna në merkato. Verlindorët kanë arritur akordin me Aniekan Favour . 22-vjeçari, i cili konsiderohet dhe si goditja e madhe në këtë sezon futbollistik, ka qenë pjesë e skuadrës së Milanit deri në fillim të këtij sezoni, por nuk ka arritur të luajë në asnjë ndeshje. Favour është bërë pjesë e kuqezinjve që në vitin 2012 dhe, në momentin që është bërë pjesë e ekipit të 19-vjeçarëve, është huazuar në skuadra të ndryshme jashtë Italisë dhe gjithmonë është rikthyer te kuqezinjtë.Mësohet se drejtuesit e Kukësit kanë arritur të bindin lojtarin dhe menaxherin e tij dhe në janar ai do të jetë në vendin tonë, për të firmosur edhe zyrtarisht kontratën me klubin verilindor. Favour do të jetë një alternativë shumë e mirë për trajnerin Gjoka, që do të ketë një alternativë cilësore në mesfushë.