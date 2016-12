Kukësi, një tjetër afrikan i bashkohet skuadrës

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 30/12/2016, ora 10:34

Drejtuesit e Kukësit janë përqendruar te merkato, pasi presidenti Gjici kërkon që me çdo kusht të përforcojë skuadrën me lojtarë cilësorë.Por, numri një i klubit , i ndikuar edhe nga stafi i afërt i tij, ka në plan të fusë frymën e konkurrencës në ekip, pasi vetëm në këtë mënyrë çdo futbollist do të ketë konkurrencë dhe nuk do e ketë të sigurt vendin.Deri më tani është caktuar një grup lojtarësh që do të jenë në provë gjatë muajit të ardhshëm me të cilët është arritur akordi. Por, grupit prej pesë lojtarësh me të cilët është arritur marrëveshja i është shtuar dhe një futbollist tjetër cilësor, shkruan Panorama.Bëhet fjalë për një mesfushor të ri me të ardhme, të cilin e ka grumbulluar kombëtarja U-21 e Malit, Mahmadou El Bachir Diallo. Diallo është pjesë e klubit As Real në Mali dhe është i ditëlindjes 1998. I riu malez do të udhëtojë me pjesën tjetër të lojtarëve afrikanë në Turqi, ku edhe verilindorët do të zhvillojnë fazën përgatitore. Ndër 6 afrikanët do përzgjidhen ata që do të bindin trajnerin Gjoka. Në Turqi do i bashkohet skuadrës dhe ish-lojtari i Milanit, nigeriani Aniekan Favour, që cilësohet si një nga goditjet e bujshme në merkato.NegociatatDrejtuesit e klubit verilindor po negociojnë me sulmuesin gjigant algjerian Mohamed Amine Hamia. Palët kanë rënë dakord me lojtarin, i cili pëlqehet shumë nga këta të fundit, por çështja për t’u zgjidhur mbetet midis sulmuesit dhe klubit të tij. Por, Kukësi nuk mund të presë pa fund algjerianin. Afati i fundit që lojtari të zgjidhë problemet me klubin e tij është deri me datë 7 janar dhe nëse një gjë e tillë nuk ndodh atëherë negociatat do të mbyllen.Ndërsa verilindorët po punojnë të sjellin në klub dhe brazilianin Elton Kale, të cilit i kanë ofruar një kontratë prej 30 mijë eurosh në vit. Shkesë për këtë transferim është futur dhe mbrojtësi Albi Alla, duke qenë se futbollistët kanë qenë shok skuadre tek Ergotelis.Ka qenë vetë trajneri Gjoka që ka kërkuar ta afrojë futbollistin në fjalë dhe në ditët në vijim pritet përgjigjja përfundimtare e tij, nëse do të pranojë të bëhet pjesë e Kukësit apo jo. Deri në këto momente duhet thënë se Kukësi është një nga skuadrat me aktive në merkato pasi ka kontaktuar një numër të madh lojtarësh që do të provohen si alternativa për gjysmën e dytë të sezonit./albeu.com/