"Kurbani" i Ronaldos shumë pranë Chelsea-s

Shtuar më 13/07/2018, ora 09:59

Pas transferimit të Ronaldos te skuadra italiane e Juventus , te ky klub duheet të bëhet edhe një "kurban" për të qenë në rregull me "fair playn" financiarë të vendosur nga UEFA dhe për të siguruar të ardhura pas 105 milionëve të dorëzuar te Real Madridi.Mesa duket te Juventus "kurba" do të bëhet sulmuesi Gonzalo Higuain, që po lidhet shumë me një kalim të mundshëm në Premier League te skuadra e Chelseas.Sipas raportimeve të bëra nga “Football Italia”, Gonzalo Higuain është shprehur se është i gatshëm për t’iu bashkuar Chelseas, por që kërkon një pagë të lartë.Argjentinasi dëshiron një pagë prej 7 milionë eurosh neto për sezon, duke marrë parasysh që ai fiton 7.5 milionë euro në vit në Torino.Përveç kësaj, ai ka shprehur se dëshiron një bonus të mirë nga Juventusi për besnikërinë e treguar, përndryshe ai do ta refuzojë ofertën për t’u larguar. /albeu.com./