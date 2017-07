Kush e merr këtë lojtarë nga Napoli ta mbajë sa të dojë në fund ta kthejë

Shtuar më 16/07/2017, ora 13:45

Sulmuesi kolumbian i Napolin i cili është i lakmuar nga disa klube në Serie A, Udinese nga Torino.Duvan Zapata ka në huazim dy sezone tek Udineze. Napoli i ka dhënë miratimin Udinezes për ta mbajtur edhe për një tjetër sezon në formë huazimi nëse dëshiron, përcjell Albeu.com.E habitshme mënyra që ndjek Napoli duke mos e lëshuar me kosto 0 por duke e çuar çdo sezon në formë huazimi . Dilema këtë sezon është nëse ai do të vazhdojë ose me Udinezen ose me Torinon të cilët mund të kërkojnë një zëvendësues për Bellotin. /albeu.com/