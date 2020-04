SportMediaset: Kush shkon në Evropë nëse kampionatet nuk fillojnë?

Shtuar më 24/04/2020, ora 22:24

UEFA ka ritheksuar dëshirën e saj për të përfunduar kampionatet, por, duke pasur parasysh që pandemia koronavirus aktualisht nuk lejon të caktojë një datë të caktuar për rikuperimin, ka vendosur gjithashtu kriteret për të përcaktuar se cilat skuadra do të kualifikohen në Kupat e Europës sezonin e ardhshëm në rast të një ndalese përfundimtare, shkruan Albeu.com, marrë nga SportMediaset.Të shohim se cila do të ishte situata në 5 ligat më të mira.SERIE A - Nëse kampionati nuk do të përfundojë, për katër kualifikimet e Ligës së Kampionëve nuk do të kishte dyshim (Juve, Lazio, Inter dhe Atalanta), por zgjedhja se kush do të përfundojë i shtati dhe më pas të shkojë në Ligën e Evropës paraprakisht mbetet në dyshim.Milani (36) dhe Verona (35) në fakt janë të ndarë me një pike. Sipas La Gazzetta dello Sport, nëse merret në konsideratë kuotat e pikëve / ndeshjeve, venecianët do të arrinin në vendin e shtatë (dhe Parma gjithashtu do të tejkalonte kuqezinjtë), ndërsa nëse shikoni në klasifikimin në javën e 25-të, do të jetë Djalli për t'u kualifikuar në Europa Sidoqoftë, ekziston edhe një variant i Kupës së Italisë. Nëse Milani do të fitonte Kupën, skuadra e Piolit do të shkonte drejtpërdrejt në fazën e grupeve të Europa League dhe renditja e kampionatit nuk do të llogariste asgjë.PREMIER LEAGUE - Ndalesa e kampionatit i dhuron buzëqeshjen Manchester City-t, i cili do të kualifikohej për në Ligën e Kampioneve, pavarësisht nga fakti që më 14 shkurt Uefa e përjashtoi klubin nga garat evropiane për dy vjet.Kampionët e Anglisë i janë drejtuar CAS në Lozzanë kundër këtij vendimi, por për momentin gjithçka është pezulluar për shkak të pandemisë dhe ky është një lajm i mirë për ekipin e Guardiolës.Skualifikimi në fakt nëse konfirmohet do të jetë funksional vetëm pasi vendimi i TAS dhe nëse kjo duhet të arrijë pasi sezoni të ketë filluar tashmë, Qytetarët do të marrin pjesë në 'shtyrjen' e Championsit të ardhshëm ndalimin e pjesëmarrjes në 2021/2022.Përveç City, Liverpool, Leicester dhe Chelsea do të kualifikoheshin, ndërsa Manchester United, aktualisht i pesti në renditje, do të ishte praktikisht i sigurt për një vend në Europa Së bashku me Djajtë e Kuq, Sheffield, i cili është çiftuar në vendin e gjashtë në renditje me Wolverhampton, por duke luajtur një ndeshje më pak, do të shpërblehej për shkak të pikëve të tij më të mira mesatare.Të gjitha nuk humbasin, megjithatë, për ujqërit, të cilët mund të shpresojnë të kualifikohen edhe me vendin e shtatë.Në Angli, në fakt, përveç klasifikimit të pestë, fituesit e FA Cup dhe Carabao Cup shkojnë në Europa League , por kjo e fundit fitoi City (tashmë në Ligën e Kampionëve) dhe Kupa e FA është ngecur në çerekfinale dhe mund të mos fillojë më.LA LIGA - Real Sociedad, i cili në renditje ka të njëjtat pikë si Getafe (dhe gjithashtu të njëjtat gola mesatarE të shënuar / pranuar: +12), por deri më tani ai ka shënuar më shumë gola dhe, duke pasur parasysh që krahasimi i dyfishtë mes dy skuadrave nuk ka dalë në skenë, është përpara në renditje falë këtij detaji. Klubi bask në Ligën e Kampioneve së bashku me Sevillan, Real dhe Barcelona, për të tre vendet në Europa League Getafe (i pesti) dhe Atletico Madrid (i gjashti) do të ishin të sigurt për një vend, por skuadra e tretë duhet të ishte fituesi i Kupës së Mbretit, i cili ende nuk dihet. Dy finalistët janë Real Sociedad (tashmë në Ligën e Kampionëve) dhe Athletic Bilbao dhe për këtë arsye do të jetë Federata, nëse nuk luhet finalja, do vendoset mes finalisti Bilbao ose Valencia që është (i shtati).LIGUE ONE - Pak dyshime në Francë, ku Psg (i pari) dhe Olympique Marseille (i dyti) do të futeshin në grupet e Champions League , ndërsa Rennes (i treti) do të kualifikohej në raundin e tretë kualifikues. Dhe në Europa League ? Normalisht, të klasifikuarit e katërt dhe dy fituesit e Kupës Franceze dhe Kupës së Ligës kualifikohen, por të dyja garat janë ende duke pritur për në finale (Psg-Lyon në Kupën e Ligës dhe Psg-Saint-Etienne në Kupën Franceze) ). Në rast se nuk duhej të luheshin proceset e fundit të dy kupave, sipas shtypit francez nuk do të kishte mundësi që Lyon dhe Saint-Etienne të mund të kualifikoheshin për në Europa League , ku të dy skuadrat aktualisht në vendin e pestë dhe të gjashtë.BUNDESLIGA - Në Gjermani hipoteza përfundimtare e kampionatit është shumë larg, Bundesliga po përgatitet të fillojë përsëri. Tashmë në javët e fundit skuadrat e divizionit të lartë gjerman kanë rifilluar stërvitjen (me të gjitha kufizimet e çështjes) dhe madje edhe nëse për momentin nuk ka ende një datë zyrtare, shumë besojnë se 9 maji mund të jetë fillimi i kampionatit. Të enjten, grupi i punës gjermane ilustroi planin për rikuperimin në klubet e ndryshme të Bundesligës dhe sqaroi se edhe nëse një rast i ri i pozitivitetit mes lojtarëve duhet të shfaqej, kampionati nuk do të ndërpritej. /albeu.com/