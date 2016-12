Ky do të jetë transferimi i parë i Juventusit

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 28/12/2016, ora 19:56

Juventusi tashmë duket se e ka gati transferimin e parë për afatin kalimtar të janarit, ai është mesfushori Genoas , Tomas Rincon , do të zyrtarizohet gjatë ditës së nesërme si lojtar i Juventusit. Kështu ka thënë gazetari i “Sky Sport”, Fabrizio Romano përmes një postimi në rrjetet sociale.“Tomas Rincon do të jetë lojtar i Juventusit. Ai do t’i kryejë testet mjekësore gjatë ditës së nesërme në Torino”, ka shkruar Romano në “Twitter.28 vjeçari është pjesë e Genoas që nga viti 2014, i cili ishte transferuar nga Hamburgu. /Albeu.com/