Ky do të jetë futbollsiti që do të ndalë Leo Messin në El Clasico

Shtuar më 05/02/2019, ora 22:00

Santiago Solari mund të vendosë ta fusë si titullar mesfushorin Marcos Llorente, me misionin e vetëm: për ta ndalur Lionel Messin Në herën e vetme kur 24-vjeçari luajti kundër Barcelonës në Camp Nou, ish-skuadra e tij Alaves shkaktoi befasi tronditëse duke e mposhtur kampionin spanjoll 2-1. Detyra e tij në këtë ndeshje ishte ta ndalte Neymarin.Në po të njëjtin sezon, ai u përball me Barcën e Messit edhe dy herë tjera, me katalanasit që i fituan të dy ndeshjet në Estadio de Mendizorroza dhe në Estadio Vincente Calderon 6-0 dhe 3-1. Solari tani i beson Llorentes , i cili është duke i bërë konkurrencë Casemiors për pozitën e mesfushorit defensivë.Spanjolli shënoi në ndeshjen e kthimit kundër Gironës në Kupën e Mbretit dhe u pushua për ndeshjen e fundit të Madridit kundër Alavesit, mbase për ta ruajtur për El Clasicon e së mërkurës. /albeu.com/