Ky është futbollisti më i mirë në historin e futbollit për Eto'o

Shtuar më 01/10/2019, ora 18:14

Samuel Eto’o ka folur për momentet më të mira të karrierës së tij.Në një intervistë për "Gazzetta dello Sport", ish-sulmuesi kamerunas mendon se Leo Messi është futbollisti më i mirë në histori të futbollit."Kohën më të mirë e kam pasur te Mallroca. Kam fituar shumë trofe te Barcelona dhe Inter, por periudhën më të mirë e kam kaluar te Mallorca", tha fillimisht Eto’o."Lionel Messi është më miri në histori për mua. Ai së fundmi fitoi çmimin "The Best". Gjatë kohës kur të dy luanim me fanellën e Barçës unë e kam rritur atë djalë", përfundoi ai.Sulmuesi legjendar filloi karrierën te Real Madrid, por vëmendjen e mori pas paraqitjeve të mira te Mallorca, për t’u transferuar më pas te Barcelona dhe Interi.