Ky është kundërshtari i Laçit në turin e dytë të Europa Leagues

Shtuar më 19/07/2018, ora 19:26

Laçi do të luajë në turin e dytë eliminator të Ligës së Europës kundër klubit të madh norvegjez.Ashtu siç ishte parashikuar që në hedhjen e shortit më 20 qershor nga UEFA, fituesi i çiftit Laçi-Anorthosis do të luante me fituesin e çiftit Molde-Glenavon.Skuadra norvegjeze ka arritur të fitojë të dyja takimet kundër ekipit irlandezo-verior.Ndeshja e parë do të luhet në Laç më 26 korrik, ndërsa ajo e kthimit në Norvegji më 2 gusht. /albeu.com/