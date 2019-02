Ky është mbrojtësi që ka po aq asistime sa Messi dhe Hazard këtë sezon

Lionel Messi dhe Eden Hazard kanë që të dy nga dhjetë asiste pas vetes, në ndeshjet e këtij sezoni. Mbrëmë edhe mbrojtësi i Bayern Munichut e asistoi golin e dhjetë për këtë sezon.Ai e mban tani të njëjtën statistikë me dy nga futbollistët më të mirë në Evropë, Messi dhe Hazard “Unë jam i kënaqur me golat dhe asistimet e mia, veçanërisht pasi që kjo gjë do të thotë se unë jam duke i ndihmuar ekipit tim”, ka thënë 24-vjeçari.“Por, unë jam i lumtur edhe kur nuk jam i përfshirë në gola, por ne fitojmë përsëri. Puna ime kryesore është të mbrojë, të sigurohem se ne nuk pranojmë gola. Dhe ne duhet të përmirësohemi në këtë aspekt”, dekalroi Kimmich. /albeu.com/