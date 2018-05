Ky është stadiumi ku Flamurtari do të luaj ndaj Laçit

Shtuar më 08/05/2018, ora 19:00

Komisioni i Disiplinës e dënoi me dy ndeshje në fushë asnjëanëse klubin e Flamurtarit, për çështjen e dhunës fundjavën e kaluar, dhe tashmë klubi vlonjat ka vendosur ku do të zhvillojë takimin e nesërm ndaj Laçit Është zgjedhur stadiumi " Elbasan Arena " për të luajtur takimin ndaj Laçit , ndeshje e cila do të luhet në orën 16:00.Në këtë stadium Kombëtarja shqiptare zhvilloi ndeshjet eliminatore të Euro 2016. /albeu.com/