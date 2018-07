Ky është tifozi që bleu i pari fanellën e Cristiano Ronaldos (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/07/2018, ora 23:30

Transferimi i Cristiano Ronaldos siç edhe pritej ka shkaktuar radhët e para në Torino për blerjen e fanellës së tij.Por mesa duket “Zonja e Vjetër” i ka marrë masat me kohë në lidhje me këtë gjë, duke i bërë gati fanellat me numrin 7 të portugezit.Ndërkohë tifozi i parë që ka arritur të blejë asetin e çmuar të marketingut të italianëve është një tifoz nga Kina.Ethan Lee quhet fansi i çmendur që arriti të zinte radhën i pari jashtë “Juventus store” në Torino , i cili me siguri do ta ruajë me shumë kujdes këtë fanellë. /albeu.com/