Ky lojtar i Juventusit do të veshë fanellën me numër 10 (FOTO)

Shtuar më 09/08/2017, ora 21:00

Juventus ka njoftuar se sulmuesi argjentinas, Paulo Dybala ka marrë fanellën me numër 10.Pas vetëm një sezoni me Juvetusin, Paulo Dybala ka marrë fanellën e famshme të Juventusit me numër 10, të cilën e kanë mbajtur legjenda të mëdha të skuadrës.I fundit që e kishte bartur këtë fanellë ishte Paul Pogba, i cili në vitin 2016 ishte transferuar në Manchester United për 110 milionë euro. Dybala ka mundur ta marrë që në fillim këtë numër , por kishte thënë se dëshiron ta meritojë dhe pas një viti të suksesshëm ai e ka marrë. /albeu.com/