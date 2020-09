Ky pritet të jetë formacioni i Man.United pas transferimit të Van de Beek (FOTO LAJM)

Shtuar më 02/09/2020, ora 22:04

Donny Van De Beek do të jetë një element shtesë në mesfushën e Manchester United ‘Djajtë e Kuq’ kanë arritur marrëveshje me Ajax, për transferimin e mesfushorit 23 vjeçar.Raportohet se Manchester United ka paguar rreth 40 milionë euro për De Beek , i cili kërkohet edhe nga Real Madrid.The Sun raporton se me transferimin e De Beek , Ole Gunnar Solskjaer do të ketë më shumë opsione në mesfushën e tij, dhe treshja startuese do të bëhet mes holandezit, Paul Pogbas dhe Bruno Fernandes.Kjo media ka sjellë dy formacione të ndryshme që Solskjaer mund të përdorë në sezonin e ri.