Lacazzete shpjegon arsyet pse zgjodhi të transferohej tek Arsenal

Shtuar më 06/08/2017, ora 14:44

Alexandre Lacazette ka folur për lëvizjen e tij në Arsenal Francezi arriti falë një marrëveshje prej 52 milionë paund nga Lyon këtë verë. Për të zbuluar arsyen se pse ai zgjodhi Arsenalin ai ka folur sot para ndeshes me Chelsean."Unë e kam pëlqyer këtë klub që kur isha fëmijë. Ata luajnë futboll të mirë me shumë lëvizje dhe kalime të shkurtra. Ata kanë lojtarë të mirë që kanë përvojë dhe mund të më ndihmojnë të nhihmojnë në përmirësimin tim. Nuk ka konkurrencë të madhe për formacionin, gjë e cila gjithashtu do të më ndihmojnë ta jetoj këtë moment". /albeu.com/