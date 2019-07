Lajm "bombë" nga Spanja, Bale shkon në Kinë

Shtuar më 27/07/2019, ora 09:36

Një lajm i bujshëm vjen nga Spanja. Gareth Bale më në fund është ka vendosur të largohet përfundimisht nga Reali i Madridit.Sipas asaj që raporton Marca, Bale do ta vazhdojë karrierën në Kinë te Jiangsu Suning skuadra që zotërohet nga pronari i Interit, Zhang Jindong. Bale do të firmosë për 3 vite me Jiangsu Suning dhe do të përfitojë plot 22 milionë euro në sezon. Nuk dihet ende shifra që do të përfitojë Reali i Madridit. /albeu.com/