"Lajmet për largimin e Bales, janë budallallëqe"

Shtuar më 08/08/2017, ora 16:44

Pas spekulimeve që lidhin Gareth Bale me një largim nga Real Madrid këtë verë ka reaguar vetë një i afërm me uellsianin.Një burim i afërt me lojtarin i ka thënë Sky Sports Neës se flasimi i transferimit është "i pakuptimtë". Përfaqësuesi i Gareth Bale i ka përshkruar spekulimet si "qesharake" dhe "budallaqe", përcjell Albeu.com.Uellsiani është përfolur për një largim nga Bernabeo pas performancave të mira të Asensios dhe Kovaçiçit. /albeu.com/