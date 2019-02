Largohet një Hazard vjen një tjetër Hazard, Chelsea gjen zëvendësuesin e Edenit

Shtuar më 05/02/2019, ora 17:45

Ditën e sotme Eden Hazard deklaroi se ka marrë vendimin për të ardhmen e tij.Siç duket belgu do të largohet nga Chelsea në përfundim të këtij sezoni.Sipas "The Guardian", Chelsea ka gjetur shumë shpejt zëvendësuesin e 28-vjeçarit dhe ai është vëllai i Edenit Hazard i cili luan me Borussia Monchengladbach.25-vjeçari ka qenë pjesë e Bluve të Londrës, pasi e shiten kartonin e tij te klubi gjerman, por që tani kanë drejtë ta blejnë përsëri. Chelsea mund të paguajë deri në 35 milionë paund për Thorgan Hazard . /albeu.com/