Latifi bën autokritikë: Gabuam, por shënuam në transfertë

Shtuar më 28/07/2017, ora 12:05

Liridon Latifi arriti të shënonte golin e vetëm të Skënderbeut në ndeshjen e djeshme, duke mbajtur në lojë korçarët që të synojnë kualifikimin në turin tjetër të Ligës së Europës edhe pas humbjes 2-1.Në një deklaratë për “Panorama Sport”, mesfushori i shpreh: “Mendoj se goli i shënuar në fushën kundërshtare është mjaft i rëndësishëm dhe na jep mundësinë të luajmë ndryshe në Elbasan . Nuk ishim në maksimumin tonë dhe gabuam , por jam i sigurt se në Elbasan do të luhet një tjetër simfoni.Rezultati nuk është negativ dhe na jep shpresë se të enjten e ardhshme do përmbysim gjithçka dhe me ndihmën e tifozëve, do të jemi ne që do të kalojmë në raundin tjetër ”.