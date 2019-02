Lazio e Strakoshës mposht në transfertë Frosinonen (VIDEO)

Shtuar më 04/02/2019, ora 22:05

Laz ka marrë një fitore minimale 0-1 kundër Frosinones , ndeshje e vlefshme për javën e 22 të Serie A.Mjaftoi një gol i Felipe Caicedos, në minutën e 36', për të marrë një fitore me vlera për Europën.Vendasit e Frosinones u munduan të reagonin disa herë, dhe më i rrezikshëm ishte rasti i minutës së 86', por Strakosha me një pritje fantastike, duke marrë edhe vlerësimin e mediave italiane, shpëtoi rrjetën pa u prekur.Pas kësaj fitoreje Lazio renditet në vendin e gjashtë me 35 pikë, vetëm një më pak se Milani në vendin e katërt. /albeu.com/