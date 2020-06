Lazio fiton me përmbysje ndaj Fiorentinës (VIDEO)

Shtuar më 27/06/2020, ora 23:31

Skuadra e vogël e kryeqytetit, Lazio , ka shënuar një fitore speciale kundër Fiorentinës, me përmbysje, me rezultatin 2:1.Golin e parë në këtë takim e shënuan mysafirët nga Firenze, me anë të Franck Ribery, i cili me një solo aksion la pastaj të shmangur Thomas Strakoshën, krejt kjo në minutën e 25’. Lazio arriti të reagonte vetëm në minutën e 67’, kur penalltinë e fituar në gol e konvertoi Ciro Immobile , për rezultatin 1:1.Përmbysja e madhe erdhi në minutën e 83’, me golin e shënuar nga Luis Alberto, i cili po vazhdon formën e lartë të këtij sezoni.Me këto tri pikë, Lazio qëndron në pozitën e dytë, në kuotën e 65 pikëve, katër më pak se liderët Juventus.Fiorentina mbetet në kuotën e 31 pikëve, duke u pozicionuar në vendin e 13-të në tabelë.