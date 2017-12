Legjenda bavareze: Jam penduar që nuk u transferova tek Manchester United

Shtuar më 14/12/2017, ora 22:15

Ish-portieri i Gjermanisë dhe Bayern Munich, Oliver Khan, thotë se është penduar pse nuk e ka shfrytëzuar mundësinë për t’iu bashkuar Manchester Unitedit gjatë karrierës së tij.Khan shkoi në Bayern nga Karlsruher në vitin 1994, dhe i kaloi atje 14 vitet e ardhshme, duke fituar tetë tituj të ligës, gjashtë kupa DFB-Pokal dhe Ligën e Kampionëve në sezonin 2000-01, shkruan Albeu.com.Në fund të karrierës së tij, Alex Ferguson ia kishte dhënë mundësinë Kahnit të nënshkruante me Unitedin, por ai kishte zgjedhur ta mbyllte karrierën në Bayern , vendim për të cilin tashmë është penduar Alex Ferguson ende nuk pajtohet me mua”, ka thënë Kahn për Bild.“Ai ishte i bindur se do t’i bashkohesha Manchester Unitedit në vitin 2003 apo 2004, por të ndërtoja një epokë në Bayern ishte më e rëndësishme për mua. Por, kur shikoj pak, besoj se duhet ta bëja. Do të kishte qenë një sfidë e fundit për mua”, është shprehur ai. /albeu.com/