Legjenda e Gjermanisë: Harry Kane është një lojtarë i kompletuar

Shtuar më 03/05/2018, ora 20:00

Ish lojtari i Spurs dhe legjenda e Gjermanisë ka pranuar se është një adhurues i madh i sulmuesit anglez,Jurgen Klinsmann i ka thurur elozhe sulmuesit të Tottenham Hotspur, Harry Kane, duke e quajtur atë një lojtar të kompletuar “Jam adhurues i madh i Harry ”, ka thënë ai. “Ai është shumë i kompletuar në lojën e tij. Ai mund të shënoi me këmbën e tij të majtë, të djathtë, me kokë dhe është një pasues i mirë me top. Ai po ashtu është edhe një lidhës i mirë i aksioneve, pa a shumë se Teddy (Sheringham). Ai është një lojtar i kompletuar ”, ka përfunduar legjenda gjermane e futbollit. /albeucom/