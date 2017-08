Legjenda e Liverpoolit: Nëse Coutinho shitet atëherë fajin e ka presidenca

Shtuar më 09/08/2017, ora 13:21

Ish-mbrojtësi i Liverpoolit Steve Nicol beson se nëse Liverpuli do të shesë Philippe Coutionho, ata do të vërtetojnë se pronarët e klubit janë të interesuar vetëm për para, raporton Liverpool Echo.Skocezi paralajmëroi se nëse Reds do të shesin brazilianin do të ishte e ngjashme me ngritjen e "një flamur të bardhë" për sezonin e ardhshëm, përcjell Albeu.com. Nicol për ESPN tha: "Kjo do të jetë një kohë përcaktuese për grupin e Fenëay dhe pronësinë e tyre. Nëse Liverpool dëshiron të fitojë Premier Ligën, ata do të duhet të mbajnë Coutinhon. Nëse ata shesin Coutinho ata do të duhet të fillojnë përsëri me një merkato të gjërë." /albeu.com/