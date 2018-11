Legjenda e Liverpoolit: Sarri po gabon me Kanten

Shtuar më 26/11/2018, ora 23:15

Menaxheri i Chelsea, Maurizio Sarri është kritikuar nga ish-mbrojtësi i Liverpoolit, Jamie Carragher për trajtimin e N’Golo Kantes, pasi sipas tij ai po luan në pozitë të “gabuar”.“Jorginho nuk di të largohet nga kjo pozitë. Ai është lojtari i Sarrit dhe ai e ndërton sistemin e tij rreth tij. Kante nuk do të largohet sepse sapo ka nënshkruar një kontratë të madhe”, tha Carragher për Sky Sports.“Jorginho ka qenë i shkëlqyer këtë sezon dhe skuadra është dashur ta ndryshoj sistemin dhe stilin e kundërsulmeve nga Jorginho, kështu që kjo tregon se sa lojtari i mirë është ai dhe sa i rëndësishëm është ai për Chelsea”.“Kante është një lojtarë shumë mesatar në atë pozitë që po luan tani. E shoh si një mesfushor normal. Kur ai luan në këtë pozitë (në rolin e Jorginhos) e shoh dikë që është një klasi botëror”.“Çfarë do të bënit ju si menaxher? Për mua, nuk mendoj për këtë baraspeshë në mesfushë ku aty është edhe Kovacic. Është e thjesht, nuk jam i sigurt nëse Sarri do të mbetet në sistemin 4-3-3, por të luan me dy mesfushorë, me Barkley apo William në rolin e pozitë s 10 dhe me një sistem 4-2-3-1”.